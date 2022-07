Filiera ittica, Borraccino: "Dalla Regione opportunità per le imprese del settore per la partecipazione a fiere ed eventi promozionali"

BARI - Con scadenza 29 luglio 2022, la Regione Puglia promuove manifestazioni di interesse per partecipare ad alcuni eventi promozionali FEAMP 2022. Si tratta di una bella opportunità riservata alle imprese di commercializzazione e trasformazione ed alle organizzazioni di produttori e consorzi di imprese della filiera ittica, numerose anche nel tarantino. CosìConsigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.Nello specifico - prosegue - gli eventi richiamati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca sono: la Fiera del Levante di Bari (dal 17 al 25 settembre 2022), la Barcolana di Trieste (dal 1 al 9 ottobre 2022), la FIET di Venezia (dal 22 al 25 ottobre 2022).L'impegno del presidente Emiliano è massimo per offrire possibilità irripetibili per promuovere le imprese locali, i prodotti gastronomici tipici in parterre internazionali, a Bari, come a Trieste e Venezia, davanti a visitatori e buyer provenienti da tutto il mondo.Le imprese interessate potranno inviare la propria richiesta al seguente indirizzo pec: avvisifeamp@pec.rupar.puglia.it