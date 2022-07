Questa la suddivisione dei nuovi positivi per provincia: Bari 428, Bat 139, Brindisi 141, Foggia 174, Lecce 381, Taranto 161. I residenti fuori regione sono 37, quelli per i quali la provincia è in via di definizione 7.

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 1.468 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Puglia su 7.667 test. Il tasso di positività è del 19,1%.I decessi sono tre.Complessivamente sono 71.776 le persone attualmente positive, 471 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva.