Foggia, autocisterna di Gpl si ribalta sull'A16

CERIGNOLA (FG) - Attimi di paura sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Cerignola Ovest e il Bivio A16/A14, dove si è ribaltata un’autocisterna che trasportava Gpl. Per questo motivo, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del km 167.Fortunatamente non c’è stata alcuna fuoriuscita di gas. Il conducente, non grave, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Tatarella di Cerignola (FG).Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, pattuglie della Polizia Stradale e gli uomini della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.