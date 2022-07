Inchiesta Sanità, Palese: "Io e mia figlia totalmente estranei ai fatti"

BARI - L’assessore alla Sanità,, dichiara in merito all'inchiesta sulla Sanità pugliese: “Sono stato informato dai giornalisti che negli atti dell’indagine in corso è emerso il mio nome e quello di mia figlia. Non conosco gli atti, ma posso affermare con certezza che sia io che mia figlia siamo totalmente estranei ai fatti. Il percorso professionale di mia figlia - prosegue Palese - è maturato autonomamente quando io non avevo alcun ruolo politico. Sono stato dirigente medico presso il PTA Gagliano del Capo e poi responsabile delle sale operatorie accreditate. Solo alla fine del 2020 sono stato nominato direttore del distretto, e quindi ben dopo il percorso lavorativo di mia figlia. Quindi anche rispetto a questo ruolo non c’è alcun nesso tra le due vicende. Certo di aver offerto alla stampa tutti i chiarimenti del caso nel segno della trasparenza e correttezza, valori che hanno da sempre ispirato il mio lavoro”, conclude.