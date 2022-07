L'8 luglio la MI-TA n.35 farà tappa a Bari

- Venerdì 8 luglio 2022, dopo 2 anni di fermo per la Pandemia, Bari tornerà ad accogliere la carovana dei motociclisti partecipanti alla rievocazione della Milano-Taranto. Giunta alla trentacinquesima edizione, la gara di regolarità per moto d'epoca rievoca la competizione motociclistica che dal 1937 al 1940 e dal 1950 al 1956 fu definita la "Mille Miglia delle 2 ruote" per l'attraversamento della penisola e simile per lunghezza, alla leggendaria corsa automobilistica Brescia-Roma-Brescia. L'arrivo della quinta tappa, da Potenza a Bari, è previsto per le 17.44 presso il traguardo posizionato nelle immediate vicinanze del The Nicolaus Hotel in via Salvatore Matarrese. Dal capoluogo pugliese, nella mattinata di sabato 9 luglio, partirà la sesta e ultima tappa con arrivo previsto per le ore 15 a Taranto sul traguardo ubicato presso il Lungomare Vittorio Emanuele III.