L'oro e l'argento tra curiosità e proverbi

Per millenni l’argento è stato usato come ornamento e come materiale per utensili. Nel periodo degli Incas nell’antico Perù, fu usato come merce di scambio e come base per molti sistemi monetari.L’argento fu scoperto migliaia di anni fa e da allora è stato impiegato per innumerevoli scopi. Per via della sua natura preziosa era ed è apprezzato come materiale per la realizzazione di gioielli. Le prime tracce di utilizzo di questo metallo prezioso risalgono, come detto, ai Sumeri in quanto gli archeologi hanno scoperto antichi manufatti d’argento nelle loro sepolture. I Sumeri sono di fatto considerati gli scopritori dell’argento. Tuttavia, questo popolo lo utilizzava maggiormente per creare oggetti utilizzati come ornamenti funerari.Vediamo, ora che dicono i proverbi.. Le cose che valgono si verificano sottoponendole a prove difficili, rigorose. Spesso è usato per riferirsi alle prove della vita, dolori e tribolazioni.. Proverbio che fa ben capire quanto il denaro, le cose materiali in generale, siano da sempre state considerate le più importanti nella vita dell’uomo.. L’oro si valuta secondo il suo peso: maggiore la quantità, maggiore il valore. Secondo un’altra interpretazione: è l’alto peso specifico dell’oro che lo qualifica al di sopra degli altri metalli.. In questa massima l’oro equivale a “denaro”. Le cose del mondo sono governate e decise dall’oro e con l’oro, come recita una massima di tradizione antica.. L’oro prestato, dal momento che si richiede indietro, si deprezza, al punto che, quando è restituito, vale infinitamente meno di quanto valeva al momento del prestito.. Vi sono valori che non si possono acquistare o scambiare con l’oro. Si tratta dei doni di natura, come l’intelligenza, di quelli del destino, dell’amore e delle doti morali come l’onestà.. Il denaro e la ricchezza sono ambiti da tutti. Nessuno, neanche il più sciocco o incapace, si sottrae alla seduzione dei soldi.. Il denaro e la ricchezza a differenza dei beni reali, non conoscono stagioni, sono sempre graditi.. Il denaro porta l’uomo alla perdizione e poi l’abbandona. La bramosia di far soldi conduce a commettere imprudenze ed errori, ma difficilmente l’uomo gode della ricchezza raggiunta.. La mancanza di soldi porta preoccupazioni e seccature.

Curiosità

Il vitello d’oro. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aronne e gli disse: «Facci un dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l’uomo che ci ha fatti uscire dal paese d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuna aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto!». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento (Esodo 32).