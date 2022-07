Medimex, Bari ritorna ad essere protagonista della cultura

- Bari e la Puglia tornano ad essere protagonisti della cultura e della musica in un’estate 2022 ricca di eventi e nuove emozioni. Il Medimex, come ogni anno, porta in città la voglia di innovazione e di futuro con appuntamenti che hanno riscosso interesse e curiosità, mettendo in scena un programma ricco di attività, concerti, mostre e showcase, anche alle novità musicali locali.Nella Sala Murat siamo rimasti affascinati dalla mostra di Denis O'Regan, fra i grandi della fotografia rock nei magnifici tour dei Queen. Scatti inediti e speciali che ci fanno rivivere la lunga storia dei Queen e del loro leader, Freddie Mercury. O’Regan scattó alcune delle foto più iconiche della band, come il The Magic Tour, l’ultimo della carriera della band. La mostra, che include opere presentate in anteprima nazionale, comprende 60 fotografie esposte all’interno di un allestimento immersivo.Al Teatro Kursaal Santalucia spazio gli incontri d'autore: Woody Woodmansey, storico batterista degli 'Spiders from Mars', band che ha supportato David Bowie nel periodo di 'Ziggy Stardust', ha raccontato la sua vita musicale e l’amicizia con il Duca Bianco.Tra i documentari, da evidenziare Frank Zappa di Alex Winter (2020), introdotto da Ernesto Assante e Gino Castaldo. La vita, l’arte, la storia di Francis Vincent Zappa, realizzato potendo accedere ad una grande quantità di materiali inediti concessi dalla famiglia Zappa.Giovedì 14 luglio, sul lungomare di Bari, è andato in scena lo straordinario concerto dei The Chemical Brothers che hanno conquistato il pubblico sulle note dei loro grandi successi, per rivivere le emozioni degli anni 90 tra atmosfere psichedeliche e il ritmo inconfondibile del duo britannico. Durante il concerto, sul grande schermo, è apparso un messagio: “Hold tight Bari”, “Tieni duro Bari”.Questa sera, Venerdì 15 luglio ore 18:00, Ernesto Assante presenta Freddie Mercury. La Regina e il Rock(White Star 2021) accompagnato da Corrado Minervini.L’estate 2022 ritorna anche nel segno della musica e degli eventi e la Puglia come meta più desiderata dai turisti di tutto il mondo.