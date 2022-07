Ospedale San Cataldo: dalla Regione reperiti i 105 milioni di euro per arredi e attrezzature

BARI - E' ufficiale: la Regione Puglia, grazie all’impegno della Giunta regionale guidata dal Presidente, Michele Emiliano, darà, a breve, l’avvio alle procedure di gara per l’acquisto di arredi e attrezzature per l’Ospedale San Cataldo. Così Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.Sono stati reperiti, infatti, i 105 milioni di euro, rinvenienti dai fondi CIPE, delibera n. 51 del 24 luglio 2019, finalizzati a piani di investimento per adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi, adeguamenti sismici delle strutture sanitarie, ammodernamenti tecnologici.Si tratta della notizia che tutti attendevamo qui a Taranto, che ci tranquillizza circa il completamento del costruendo Ospedale di San Cataldo di Taranto, e per la sua celere messa in funzione.Da anni, infatti, Taranto attende questa struttura sanitaria che sarà un riferimento non solo per tutto arco jonico ma per l’intera Puglia. Il San Cataldo sarà anche sede universitaria, grazie al nuovo Corso di Laurea in Medicina, pronto a garantire servizi di diagnosi e cura di alta specializzazione.Tali somme saranno destinate all’acquisto di apparecchiature elettromedicali, arredi fissi, attrezzature, sale operatorie ad alta tecnologia e relativi lavori civili ed impiantistici di completamento. Inoltre, come ha annunciato il Presidente Emiliano, saranno integrati anche alcuni altri servizi e reparti inizialmente esclusi dal progetto, conclude Borraccino.