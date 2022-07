Renzi: "Per me si può andare avanti anche senza M5s"

(Agenzia Vista) Milano, 11 luglio 2022 - “Io sono orgoglioso di aver mandato a casa Conte e aver portato Draghi. Dopodiché è chiaro che se non c’è più il Movimento 5 Stelle...per me si può andare tranquillamente avanti anche senza, ma bisogna capire se ci sono le volontà e i numeri. Qui c’è da non perdere i soldi europei, il PNRR, c’è da fare la legge sul bilancio, e poi forse qualcuno può fare la legge elettorale”. Le parole di Matteo Renzi, giunto al Teatro Franco Parenti di Milano in occasione della presentazione del libro “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone” scritto dall’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli.