Serie B: Pep Clotet nuovo allenatore del Brescia

Clotet ha dichiarato: “Sono felice di essere di nuovo a Brescia. Allestiremo una squadra che potrà competere con tutti. Vogliamo dare ai nostri tifosi i risultati ambiziosi che meritano”. L’obiettivo del Brescia nella prossima stagione sarà la promozione in Serie A.

- In Serie B lo spagnolo Pep Clotet è il nuovo allenatore del Brescia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Per Clotet è un ritorno nella squadra lombarda sulla cui panchina è già stato da Febbraio a Giugno 2021 in Serie B. Nella stagione regolare che è terminata il 6 Maggio 2022 prima dei Play Off e dei Play Out lo spagnolo ha allenato la Spal in B.