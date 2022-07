Sostegno alle persone a rischio discriminazione, Lacarra: "Bando Reinassance strumento importante e risposta concreta"

Commenta così il deputato Pd e segretario regionale del partito, Marco Lacarra, la pubblicazione dell’avviso pubblico “Renaissance” per la selezione di progetti di accompagnamento all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per persone a rischio di discriminazione. Ricordiamo che la presentazione delle istanze, aperta a partire dall’8 luglio scorso, può essere inoltrata entro le ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

BARI - «Un avviso pubblico destinato alla selezione di progetti di accompagnamento all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per persone a rischio di discriminazione. Questo è “Renaissance”, progetto finanziato con oltre tre milioni di euro a valere sul POR Puglia FESR – FSE 2014-2020. Una risposta concreta alle difficoltà che ogni giorno devono affrontare le persone a rischio di discriminazione, tra le quali possiamo citare le vittime di violenza di genere, le vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere, i migranti. La Regione Puglia dimostra con questo avviso pubblico l’importanza che ritiene abbia il supportare i cittadini in difficoltà, garantendo loro la possibilità di ripartire attraverso un percorso ad hoc, finalizzato all’orientamento specialistico e di formazione e sostegno all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego».