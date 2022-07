Tennis: Sara Errani vince il torneo di Contrexeville

(via Sara Errani Ig)





In semifinale la trentacinquenne tennista bolognese prevale 6-3 6-2 con la spagnola Cristina Bucsa. Dalma Galfi si impone 6-3 6-1 con l’altra ungherese Anna Bondar. Successo importante per la Errani e il tennis donne italiano.

Sara Errani vince il torneo WTA 125 di Contrexeville in Francia di tennis sulla terra rossa. Supera in finale 6-4 1-6 7-6 l’ungherese Dalma Galfi. Per Sara Errani è il sedicesimo titolo nella sua carriera di tennista. Nel terzo e decisivo set la Errani annulla tre palle match all’ungherese sul 5-4 e sul 6-5 per Dalma Galfi.