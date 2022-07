(via Wimbledon fb)





Per Djokovic è l’ottava finale della sua carriera a Wimbledon. Il serbo è efficace con il servizio e gli ace. E’ preciso con i top spin e le demivolèe. Norrie resiste con i lungo linea ma non basta per imporsi. Djokovic è decisivo con il dritto e i passanti incrociati.

- Lo spagnolo Rafael Nadal si ritira dal torneo di Wimbledon di tennis sull’erba per uno strappo ai muscoli addominali. Non giocherà la semifinale con l’australiano Nick Kyrgios. Kyrgios si qualifica a tavolino per la finale. Nell’altra semifinale il serbo Novak Djokovic vince 2-6 6-3 6-2 6-4 con il britannico Cameron Norrie.