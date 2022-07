Zelensky: “Abbiamo il potenziale per infliggere nuove perdite alla Russia”

KIEV - L’Ucraina ha il potenziale per infliggere gravi perdite alla Russia e ottenere progressi sul campo di battaglia. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky.Il presidente ucraino, parlando in un discorso video a tarda notte dopo l’incontro con alti comandanti militari, ha sostenuto che il gruppo ha discusso della fornitura di armi moderne, aggiungendo che l’intensità degli attacchi ai russi deve essere aumentata.“Abbiamo discusso della situazione attuale in prima linea, intorno all’Ucraina. Abbiamo definito compiti in alcune aree tattiche per rafforzare le nostre posizioni. E abbiamo anche elaborato a fondo la questione di fornire alle truppe le armi moderne: l’intensità degli attacchi al nemico deve ancora essere aumentata”, ha detto Zelensky.“I partecipanti alla riunione del personale hanno convenuto che abbiamo un potenziale significativo per l’avanzata delle nostre forze sul fronte e per infliggere nuove significative perditeagli occupanti”, ha aggiunto.