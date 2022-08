A Barletta la sesta finale regionale di Miss Italia

In palio il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Puglia e l’accesso alle prefinali nazionali

BARLETTA - Grande attesa per la Finale Regionale di Miss Italia, che si terrà il 20 agosto, alle ore 20.30, ai Giardini del Castello di Barletta, nella quale sarà nominata Miss Rocchetta Bellezza, ovvero la sesta miss pugliese che accede alle prefinali nazionali del concorso più blasonato del mondo, giunto alla 83^ edizione.A presentare lo spettacolo Serena Sguera, volto noto di Teleregione e padrona di casa del salotto Casa Serena, e Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda sulla stessa emittente, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.Ad allietare la serata ci saranno la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e le esilaranti incursioni di Emanuele Tartanone, attore comico del Mudu’. Sarà inoltre ospite, per la gioia dei pugliesi in Australia, la cantante italo-australiana Camilla Marinelli.L’evento, è organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi.Ad impreziosire la bellezza delle miss in concorso ci sarà la Scuola di Estetica Semininni e il défilé di Atelier Sposa Rafyva, per la scelta dell’abito dei sogni nel giorno più bello del fatidico sì.Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Bellino metals recycling.