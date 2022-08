Travolti da un treno nell'Anconetano: morti padre e figlio

Le vittime sarebbero due turisti di Perugia che da diversi anni trascorrevano le vacanze a Senigallia.



Sul posto sono accorsi un'ambulanza del 118, carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Dalle 21 il traffico ferroviario tra Marotta e Senigallia è rimasto bloccato per consentire l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Ritardi fino a 180 minuti per i treni Alta Velocità e Regionali.

SENIGALLIA (AN) - Un uomo di 63 anni e suo figlio sono deceduti dopo essere stati investiti da un convoglio. L'incidente è avvenuto a Senigallia, ma la dinamica non è ancora chiara: secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, il figlio si sarebbe gettato sotto il treno e il padre, nel tantativo di fermarlo, sarebbe stato anche lui travolto dal mezzo in transito.