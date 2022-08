Berlusconi: "Riprenderemo ricerca su nucleare"

ROMA - "Riprenderemo in mano la ricerca sul nucleare di quarta generazione, come tutta l'Europa ha deciso di fare: la ricerca che ci potra' dare in futuro energia pulita e sicura in grande quantita'". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "In tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, l'energia e' un grande problema - dichiara Berlusconi nelle sue pillole del programma del centrodestra -l'aumento delle bollette mette in ginocchio famiglie e imprese e la dipendenza dall'estero - magari da paesi instabili o dilaniati da conflitti - pone a rischio i nostri rifornimenti. Proprio ieri, sono pervenute nuove previsioni, secondo le quali le tariffe dell'energia potrebbero raddoppiare.