Borraccino: “Tra un mese voterò Pd”

“Caro bollette - prosegue Borraccino - per imprese e famiglie, inflazione e perdita d’acquisto di stipendi, salari e pensioni, aumento del prezzo dei carburanti, ma anche battaglia per i diritti, centralità dei giovani nelle scelte, transizione ecologica, innovazione e digitalizzazione, infrastrutture, lotta al precariato e allo sfruttamento sui luoghi di lavoro e ancora, scuola, welfare e accoglienza e integrazione, questi i temi a noi a cuore e per i quali siamo impegnati a trovare soluzioni. Crociando il simbolo del PD, sulle due schede elettorali, il voto andrà anche ai nostri candidati nei collegi uninominali di Camera e Senato:Giampiero Mancarelli e Maria Grazia Cascarano. Conosco bene la loro competenza amministrativa, la passione per la politica e l’impegno per il nostro territorio. Il 25 Settembre li voterò convintamente, “cum grano salis”.

BARI - "Tra un mese esatto voteremo per il nuovo Parlamento. La partita vera si gioca tra la destra di Meloni, Salvini e Berlusconi e l’alleanza di Centrosinistra del PD e dei suoi alleati. Io voterò il Partito Democratico e chiederò di farlo anche a chi mi è vicino e a chi mi segue". Lo sostiene Mino Borraccino, consigliere del presidente della regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.