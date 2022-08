Elezioni, Berlusconi: Meloni? E' coraggiosa come me

ROMA - ''La sinistra? Vedo i prodromi di una campagna solo di denigrazione dell'avversario. Non riescono a dire nulla sul loro programma. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista rilasciata al Messaggero, parla dei suoi avversari in corsa per le elezioni e ritiene che Giorgia Meloni, sia una donna coraggiosa e determinata e pronta a guidare l'Italia.