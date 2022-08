Il Teatro dei luoghi Fest 2022: in scena Maristella Martella con 'Veleno'

LECCE - Sabato 3 Settembre ore 21.00 l’Ortale del Teatro Koreja (in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al chiuso) ospita il gradito ritorno della danzatrice e coreografa salentina Maristella Martella con la Compagnia Tarantarte.Danzatrice del Festival La Notte della Taranta e coreografa delle danze del concerto finale nelle edizioni dirette dai maestri Einaudi, Bregovic e Sollima, Maristella Martella ha elaborato, negli anni, un personale metodo didattico, uno stile che la caratterizza nell’interpretazione delle danze del sud Italia e dei rituali di trance del Mediterraneo.Attraverso il suo lavoro, Maristella Martella indaga il cuore del Salento mescolando linguaggi, tradizione e rito, nel segno del Tarantismo.In VELENO la coreografa disegna le sue danze rituali e piene di significati per raccontare il malessere contemporaneo e l'impossibilità di vivere la propria "normalità".Quattro donne, quattro storie. Ognuna a narrare la propria versione di sé, tra le diverse possibili. Corpi di donne che si fronteggiano e che si sostengono, donne con braccia forti che possono colpire, ma che sanno anche cullare; corpi che talvolta cadono ma che sempre si rialzano. Donne che sono prima di tutto umane, contraddittorie, autentiche, incastrate in uno spazio claustrofobico, sospese nel tempo dell’inquietudine. Donne ieratiche e seduttive, come sacerdotesse custodi di un culto misterico prima che misterioso, conducono lo spettatore alla sua iniziazione.Veleno è andato in scena per la prima volta nel Febbraio 2021 ed è stato trasmesso online dal palcoscenico del Teatro Comunale di Galatone (LE) nell’ambito del format “Indovina chi viene a (s)cena” del Teatro Pubblico Pugliese.