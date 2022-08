Inter, Inzaghi: ''Squadra matura, vinto un match non semplice''

MILANO - Bella vittoria per l'Inter che batte 3-1 la Cremonese a San Siro. Un successo che porta l'Inter a quota 9 punti in classifica e che "prepara" il derby di Milano, in programma sabato alle 18:00.

Simone Inzaghi, nel post-partita, ha commentato così la prova dei nerazzurri.

"Sono molto contento perché abbiamo vinto una partita non semplice contro una squadra che fino ad oggi ha raccolto meno di quanto meritava. I ragazzi sono stati bravi ad approcciare la gara, in pochi giorni abbiamo preparato una partita non banale, questo perché l'Inter è una squadra matura che sa cosa vuole in campo".

Inter che era reduce dalla sconfitta di Roma contro la Lazio: "Avevamo fatto una ottima prima parte di gara anche all'Olimpico, ma è stato un match deciso dagli episodi. Questo gruppo nella passata stagione ha vinto due trofei e ha lottato fino all'ultimo, sa cosa fare. Le sconfitte ti fanno analizzare le cose, a volte però se ne esce più forti di prima".

Inzaghi ha analizzato la prova dei suoi giocatori: "Lautaro è entrato molto bene, ma tutti hanno giocato alla grande, ottime prestazioni. Correa? Aveva un leggero affaticamento agli adduttori, niente di grave. Anche Brozovic è ok: è uscito per una botta, ma siamo tranquilli. La condizione cresce, abbiamo tante partite di fila, tutte impegnative. Di sicuro è presto per guardare alla classifica".

Infine la chiusura sul calciomercato: "Aspettiamo un difensore centrale perché abbiamo tanti impegni ravvicinati".