Inter, Inzaghi: ''Una vittoria arrivata con un grandissimo cuore''

LECCE - Una vittoria arrivata con carattere e tanto cuore. Un successo che inaugura il campionato 2022/23 dell'Inter con 3 punti importantissimi, arrivati alla fine di un precampionato molto impegnativo. Tanto lavoro che ha condotto fino al successo contro il Lecce, commentato così da mister Simone Inzaghi: "La squadra ha dimostrato ancora una volta di avere un grandissimo cuore vincendo al 95'. Abbiamo cominciato bene, giocando un'ottima mezz'ora, poi ci siamo un po' innervositi.

Abbiamo perso misure e geometrie e abbiamo preso il gol del pareggio. Dovremo analizzare tutti insieme questa prestazione, dobbiamo imparare a chiudere prima partite del genere".

La vittoria di Lecce è arrivata anche grazie al contributo dei giocatori entrati nel corso del secondo tempo: "Ho 4 attaccanti che possono giocare insieme, alla fine erano tutti in campo. Con Dzeko e Lukaku possiamo andare per vie dirette, è un'opzione che ci ha aiutato nel finale di partita. I miei attaccanti stanno tutti bene, possono giocare anche in 3 contemporaneamente. Visto che il Lecce giocava a 4 in difesa ho preferito mettere Lautaro più arretrato, con Dzeko e Lukaku accoppiati con i centrali difensivi".

"Conoscevo la condizione fisica della squadra bisogna considerare che diversi giocatori sono rientrati più tardi e la preparazione non è stata uguale per tutti" - questo il commento del tecnico nerazzurro sulla condizione dei suoi giocatori.

Infine Inzaghi ha voluto commentare la prestazione di Lukaku, che ha esordito con la maglia dell'Inter con un gol per la seconda volta: "Romelu sta bene, si sta impegnando tantissimo e ha tanta voglia e disponibilità. Sono contento di averlo a disposizione, è un trascinatore e sono sicuro che segnerà tanti gol". Grazie a Inter.it