ROMA - "Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, si rinnova il dolore della tragedia che ha colpito 43 vittime. Una ferita che non si può rimarginare, una sofferenza che non conosce oblio, una solidarietà che non viene meno". Sono le parole di Sergio Mattarella nell'anniversario del crollo del ponte di Genova.