Inter-Villarreal, Inzaghi: ''Test importante, vogliamo esordire nel migliore dei modi a Lecce''

PESCARA - Si è chiusa a Pescara la pre-season dell'Inter, con l'ultimo test allo stadio Adriatico contro il Villarreal chiuso 2-4 con gol nerazzurri di Lukaku e D'Ambrosio. Al termine dell'amichevole, mister Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV:

"Sapevamo della difficoltà della gara, abbiamo alternato buone cose. In fase difensiva a livello di squadra dobbiamo fare meglio, però sapevamo di giocare contro una formazione che ha fatto la semifinale di Champions, sono test importanti che ci fanno capire che dobbiamo ancora lavorare. È stato un test impegnativo come contro il Lione, Monaco e Lens. Abbiamo scelto test molto importanti, abbiamo capito che siamo in una buona condizione ma dobbiamo ancora lavorare".

Tra una settimana l'esordio in Campionato contro il Lecce:

"Adesso i carichi di lavoro scenderanno, sabato abbiamo l’esordio in campionato e penso che una settimana di lavoro con carichi giusti ci permetterà di arrivare nelle migliori condizioni. Abbiamo fatto un buon lavoro, dei ragazzi sono arrivati dopo, Skriniar ha cominciato dopo la preparazione, ora abbiamo avuto un problemino con Brozovic ma speriamo che sabato sia a posto. La condizione di tutti sta salendo. Stasera abbiamo fatto una buona fase di possesso contro una squadra di assoluto valore. Ora ci avviciniamo a sabato perché vogliamo esordire nel migliore dei modi a Lecce".

