Lopalco: "Candidato nella mia Puglia, porterò mio contributo da tecnico"

ROMA - "Ho avuto ieri la proposta ufficiale della mia candidatura che ho accettato. Sarò nel collegio uninominale per il Senato in provincia di Lecce, casa mia. Spero di portare il mio contributo da tecnico". A dichiararlo all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento, candidato per 'Articolo Uno' alle elezioni politiche pronto anche ad incassare le polemiche, come è accaduto per un altro esperto che gli italiani hanno imparato a conoscere in pandemia, Andrea Crisanti.