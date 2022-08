ROMA - "Meloni mi accusa di screditare l'Italia all'estero perchè espongo coi fatti le scelte del suo partito in Europa? Nello stesso giorno lei parla di obbligo di fideiussione per gli stranieri, blocco navale fuori dai nostri confini, Pnrr da rinegoziare. Tre follie per chi ci guarda da fuori". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, segretario del Pd.