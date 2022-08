Politiche, Letta: “Se non siamo uniti, perdiamo”

ROMA - "Sto cercando di tutto per trattenermi e cercare di fare il federatore, perché si decidono adesso i destini dei prossimi 5 anni e se il centrodestra è unito e noi divisi il prossimo Parlamento avrà il 66% del centrodestra e potrà da solo cambiare la Costituzione, e la mia più grande responsabilità è costruire una alleanza vincente alternativa alla destra". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a La7."Io continuo a parlare con tutti coloro che possono far parte di una coalizione larga che sia in grado di essere alternativa alla destra. Sì ci sono differenze, ma dall'altra parte sono insieme chi è per Putin e chi per l'Ucraina, hanno fatto un patto di potere", ha aggiunto Letta."Io - ha concluso il leader dem - prenderei un sacco di applausi se andassi da solo a perdere le elezioni, io mi assumo la responsabilità di fare un'altra cosa".