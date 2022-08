Proroga sconto sui carburanti, Lacarra (Pd): "Aiuto alle famiglie per diminuire le spese"

ROMA - «Il Governo continua a lavorare per il bene dei cittadini italiani, con misure atte a migliorare la vita delle famiglie, contribuendo a diminuirne le spese così da aumentare il loro potere di acquisto. In questa ottica, abbiamo elaborato una nuova proroga allo sconto sulle accise previste sui carburanti, in modo tale da mantenere uno “sconto” sul prezzo di benzina, diesel, gpl e metano. Siamo consapevoli che, nonostante questa misura permetta ai prezzi dei carburanti di non essere eccessivi, non basta e per questo continueremo a lavorare, per quanto in nostro potere in questo particolare momento, per portare avanti politiche che possano aiutare sempre di più tutti i cittadini»: così il deputato Pd Marco Lacarra in merito alla proroga al prossimo 20 settembre dello sconto sulle accise dei carburanti presente all’interno del decreto aiuti bis di prossima approvazione.