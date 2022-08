A Mattinata (Fg) la terza Finale Regionale di Miss Italia Eleganza Puglia

In palio, domenica 7 Agosto, il titolo di Miss Eleganza creato nel 1950 per Sofia Loren

MATTINATA (FG) - Grande attesa per la Finale Regionale di Miss Italia, che si terrà domenica 7 agosto alle ore 20.30 a Mattinata, sul Belvedere Monte Saraceno presso la Villa Comunale, per nominare la terza Miss che accederà alla prefinale nazionale del concorso più blasonato del mondo, giunto alla sua 83^ edizione.In palio, domenica 7 Agosto, il titolo di Miss Eleganza creato nel 1950 per Sofia Loren, che dal concorso di Miss Italia iniziò la sua carriera di attrice vincendo due premi Oscar e diventando l’ambasciatrice del cinema italiano nel mondo.A presentare le Miss sarà Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.La serata sarà allietata dalla portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, da Mariluna Re, frizzante ballerina sosia di Heather Parisi, e dalle esilaranti incursioni comiche di Emanuele Tartanone, attore comico del Mudù. Il tutto impreziosito dalla presenza, come madrina, di Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 per la prima volta ospite in Puglia; ossia una delle migliori che il concorso abbia avuto: orgoglio italiano e figlia di Scampia, con una profonda storia di riscatto e rivincita.L’evento è organizzato dall’esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi con il patrocinio del Comune di Mattinata, una delle località balneari più belle del Gargano e più volte assegnataria di Bandiera Blu.Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sez. Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè e Zingrillo.com Arreda il tuo business.