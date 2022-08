ROMA - "Non credo che la Meloni sia un pericolo per la nostra storia repubblicana, penso sia un pericolo per il portafoglio mio e dei miei figli. Non penso si possa continuare ad attaccare gli altri soltanto per le etichette che ci siamo fatti reciprocamente": così a Radio Leopolda il leader di Italia Viva Matteo Renzi.