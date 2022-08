Ruggiero (M5S): "Grazie a Pnrr primo asilo nido comunale a Bitonto"

La deputata: "Una svolta storica per la nostra città, resa possibile con le risorse ottenute in Europa dal Presidente Conte"





"Il finanziamento – continua – ammonta a 3,2 milioni di euro e compare nella graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Istruzione con cui destineremo risorse pari a 3,1 miliardi di euro per asili nido e scuole dell’infanzia in tutta Italia. Lo scopo di questi fondi è quello di potenziare il servizio, riducendo il gap che separa il Mezzogiorno dal resto del Paese. Al contempo, abbiamo anche aumentato le risorse a legislazione vigente per sostenere i costi ordinari di queste strutture, in modo che vi siano le condizioni finanziarie perché possano funzionare nei prossimi anni. Proprio sul capitolo asili nido, in commissione per l’attuazione del federalismo fiscale, abbiamo lavorato durante l’intera legislatura per potenziare progressivamente il servizio, soprattutto al Sud. Bene dunque l’impegno dell’amministrazione comunale precedente che ha presentato il progetto. Rimane ancora l’amaro in bocca del bando Pnrr del 2021 sulla rigenerazione urbana a cui incredibilmente l’esecutivo cittadino non ha partecipato" conclude.

BITONTO (BA) - "Anche la città di Bitonto avrà il suo primo asilo nido comunale. Una svolta storica possibile grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle risorse ottenute dal Presidente Giuseppe Conte durante il mandato da premier". Così la deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero.