Trovato morto in un pozzo uomo scomparso a Ferragosto

BRINDISI - Finisce nel dramma la scomparsa del 79enne di Torre Santa Susanna Vincenzo Di Noi. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto in un pozzo. Di Noi era scomparso il giorno di Ferragosto.A darne notizia il Soccorso Alpino e Speleologico che sta operando con i Vigili del Fuoco per recuperare la salma.Gli investigatori privilegiano al momento la pista dell'incidente. Le ricerche sono continuate per tutta la notte con l'impiego di un'Unità Cinofila da Ricerca Molecolare del Soccorso Alpino e Speleologico proveniente dal Molise. L'uomo a Ferragosto era uscito di casa poco prima di pranzo, senza telefono, a bordo della sua Opel Corsa ritrovata ieri mattina in un terreno in contrada Gandizia. Di Noi era cardiopatico e diabetico.