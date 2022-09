A Villa De Grecis il centenario de La Lucente SpA: si presenterà il primo bilancio di sostenibilità dell'azienda e si compenseranno tutte le emissioni di CO2 legate all'evento

BARI - Sarà un centenario all’insegna della sostenibilità quello organizzato venerdì 16 settembre a Bari, presso Villa De Grecis, da La Lucente SpA, la più longeva società italiana attiva nel campo del cleaning e facility management e appena inserita nel ‘Registro dei marchi storici di interesse nazionale’ dal Ministero dello Sviluppo Economico: saranno, infatti, del tutto compensate le emissioni di CO 2 legate all’evento.Attiva dal 1922 e forte di cent’anni di storia, progresso e capacità di innovazione, La Lucente, nell’ottica del miglioramento continuo e dell’adeguamento a un mercato in rapidissima evoluzione, ha raccolto la sfida rappresentata dalla svolta green, orientando le proprie strategie di sviluppo in armonia con i criteri ‘ESG’ (che valutano l’impegno delle aziende secondo tre dimensioni – ambientale, sociale e di governance –, dando la misura di quanto esse siano sostenibili e responsabili).Proprio in occasione delle celebrazioni dei cent’anni della fondazione societaria, La Lucente presenterà il suo primo bilancio di sostenibilità a manager, dipendenti, collaboratori storici e stakeholder, nella cornice di un evento ideato e strutturato, con coerenza, nel segno del contenimento e della compensazione integrale delle emissioni ad esso correlate. L’evento, patrocinato da Confindustria Bari e Bat, si avvale infatti della collaborazione di AzzeroCO 2 , società partecipata da Legambiente, per l’analisi delle emissioni di CO 2 prodotte, con l’obiettivo di compensarle attraverso l’acquisto di crediti di carbonio sul mercato volontario.“Le iniziative messe in campo per questo anniversario speciale, tutte nel solco della Responsabilità Sociale d’Impresa, rinnovano i principi, già da tempo consolidati e che caratterizzano la mission aziendale sin dal 1922: essere al servizio della collettività, coniugando eccellenza, etica d’impresa e sostenibilità. Sarà una grande gioia festeggiare questo traguardo insieme ai nostri dipendenti.” – ha detto Angelo Volpe, CEO de La Lucente SpA.All’evento interverranno CEO e presidente de La Lucente SpA, rispettivamente Angelo Volpe e Pierluigi Mantini, l’assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Bari Carla Palone e i presidenti di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, e di ANIP Confindustria, Lorenzo Mattioli. Condotto da Boccasile e Maretti l’evento si concluderà con una master class della mental coach Daniela Marrocco.