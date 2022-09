Andrea Bocelli, con i figli Matteo e Virginia annunciano il disco di Natale

MILANO - Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e la piccola Virginia saranno per la prima volta eccezionalmente insieme in un disco con release mondiale: “A Family Christmas” (Decca / Capitol Records), questo il titolo dell’album che uscirà il prossimo 21 ottobre in tutto il mondo in occasione delle festività natalizie e il cui trailer sta già facendo il giro dei continenti.

Il disco conterrà alcune delle più famose canzoni legate al Natale e nuove interpretazioni di canti tradizionali, ma anche due brani inediti, il primo dei quali, "The Greatest Gift", è disponibile da oggi, 8 settembre, su tutte le piattaforme digitali. Qui Andrea, Matteo e Virginia cantano per la prima volta insieme in straordinaria armonia.

L'album si arricchisce anche della produzione internazionale del compositore e candidato ai Grammy® e agli Oscar® Stephan Moccio (Celine Dion, The Weeknd, Miley Cyrus, Barbra Streisand), che ha lavorato ai nuovi arrangiamenti dei brani e co-scritto "The Greatest Gift" insieme ad Amy Wadge, Jonas Myrin e Andrea Bocelli.

Andrea aveva già cantato singolarmente con Matteo e Virginia, ma è la prima volta che i tre uniscono le loro voci. Per Virginia Bocelli, 10 anni, questa è la prima apparizione in un album. La piccola aveva conquistato il pubblico nel 2020, raggiungendo il padre per un'esibizione da brivido di "Hallelujah" durante il celebre concerto “Believe in Christmas”, trasmesso in live streaming dal Teatro Regio di Parma.

Matteo Bocelli, 24 anni, si sta godendo invece l'inizio della sua carriera discografica da solista, dopo aver firmato per la Capitol Records nel 2019. È diventato famoso in tutto il mondo nel 2018 dopo aver duettato con suo padre nella canzone di successo "Fall On Me", contenuta nell'album più venduto di Andrea, "Sì", che aveva debuttato al numero 1 nelle classifiche statunitensi e britanniche. Il video, con le immagini di padre e figlio nel corso degli anni, ha ora superato i 100 milioni di views.

“Penso che non ci sia niente di più bello che fare musica con i tuoi figli; lo considero un privilegio”, ha detto il tenore. In “A Family Christmas" le tre voci brilleranno con brani solisti, duetti e in trio.





A Family Christmas – Tracklisting





1. Do You Hear What I Hear?

2. Away in a Manger

3. Feliz Navidad

4. The First Noël

5. Have Yourself a Merry Little Christmas

6. Over the Rainbow

7. Buon Natale

8. Joy To The World

9. The Greatest Gift

10. When Christmas Comes to Town

11. Happy Xmas (War is Over)

12. Il Giorno Più Speciale

13. I’ll Be Home For Christmas