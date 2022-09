Appendino (M5s): la destra fa la guerra ai poveri

ROMA - "Viviamo in un momento di crisi, i prossimi mesi saranno i peggiori e andranno a colpire un Paese che non si era ancora rialzato dalla pandemia. I numeri dell'Inps segnalano che aumentano gli italiani che ricevono il reddito di cittadinanza perche' non hanno un lavoro o il loro stipendio e' troppo basso. E' inaccettabile e indegno, in un contesto simile, che qualcuno abbia in testa di fare la guerra ai poveri smantellando le forme di protezione. Qui e' in gioco la tenuta sociale del Paese". A sostenerlo Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e neo parlamentare M5s, in un'intervista a 'La Stampa'.