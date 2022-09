Bari, furto d'auto a traino con la corda

BARI - E' stata grande la sorpresa di alcuni residenti nei pressi dell'Hotel Parco dei Principi a Bari che, sentito l’allarme della macchina, si sono precipitati sul balcone per capire cosa stesse accadendo e si sono accorti che stavano assistendo in diretta a un furto d’auto. Appena hanno realizzato l’accaduto, dopo aver ripreso il furto con un telefonino, hanno prontamente chiamato le Forze dell’Ordine. I malviventi, secondo quanto diffuso da un video circolato sui social, hanno rubato l’auto trainandola con una corda in direzione Bitonto ma non senza lasciare tracce: l'allarme ha infatti suonato per tutto il tragitto.