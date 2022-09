Bari, inclusione sociale e inserimenti lavorativo a Pane e Pomodoro

BARI - Inserimento lavorativo per persone con disagio psichico e in condizione di fragilità socio-economica. Era l’obiettivo del progetto di inclusione sociale che Amiu Puglia ha affidato alla cooperativa sociale Equal Time e che da maggio a settembre ha coinvolto 20 persone nella pulizia della spiaggia di Pane e Pomodoro. Gli esiti del progetto, con le testimonianze dei protagonisti, saranno resi noti in una conferenza stampa sabato 10 settembre alle 10, nel Lido cittadino.La presentazione del progetto si inserisce nella IV edizione della manifestazione di sensibilizzazione all’inclusione sociale e al rispetto per l’ambiente “Gioca con noi non rifiutArti” che si svolgerà sabato dalle 10 alle 13 a Pane e Pomodoro.All’iniziativa saranno presenti il presidente di Amiu Puglia, Sabino Persichella, gli assessori al welfare e all’ambiente del Comune di Bari Francesca Bottalico e Pietro Petruzzelli, il presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo, la presidente della cooperativa Equal Time Flora Colamussi, la psicologa e psicoterapeuta dirigente del Centro di Salute Mentale di Bari Luisa Cecere.