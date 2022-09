MILANO - "La forte crescita di Fratelli d'Italia non ha penalizzato Forza Italia e il tentativo dei cosiddetti centristi di catturare i nostri voti è completamente fallito. Il loro limitato successo è andato a scapito del PD e, in misura più ampia, all'imprevisto e importante successo del Cinque Stelle". Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi in un video a commento della vittoria elettorale del centrodestra. /

Agenzia Vista / Facebook Berlusconi