BARI - Grave incidente tra due auto a Santo Spirito, alle porte di Bari. Il dramma si è sfiorato in via Pisicchio, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno schianto tanto forte da far ribaltare uno dei due veicoli. Dalle prime informazioni, sembra che l’incidente sia avvenuto a causa di un mancato rispetto di uno stop. I due feriti che sono stati prontamente soccorsi da due ambulanze e da un’automedica del 118. Sono intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.