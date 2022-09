Cammina sui binari: ucraino 47enne tratto in salvo da agente

BARI - E' stato provvidenziale l'intervento di un poliziotto della Questura di Bari, che rientrava nella sua abitazione al termine del servizio, che ha notato un uomo in evidente stato confusionale, che dopo aver oltrepassato la barriera a tutela dei binari ferroviari, camminava al centro della linea ferroviaria in direzione della vicina stazione di Santo Spirito. Dopo aver cercato di allertarlo a voce, ma senza sortire alcun effetto, l’agente allora lo ha inseguito, avvisando nel contempo la locale Sala Operativa di quanto stava accadendo.Una volta raggiunto l’uomo, l'agente lo ha bloccato e, quasi di peso, lo ha tratto in salvo allontanandolo dal pericolo. Intanto, come da protocollo, è stato bloccato il traffico ferroviario, poi ripristinato alla fine dell'intervento. L’uomo è stato identificato in un cittadino ucraino 47enne, prontamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo del capoluogo pugliese.