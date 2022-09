Ostuni, esplosione in villetta: feriti 4 turisti tedeschi

OSTUNI (BR) - Si è temuto il peggio nella Città bianca dove a causa di una fuga di gas si è verificata una esplosione in una villetta in cui sono rimasti feriti quattro turisti tedeschi. Al momento dell'esplosione due persone, un uomo e una donna, hanno riportato delle ustioni e sono state trasferite al ‘Perrino’ di Brindisi, mentre le altre due donne, che si trovavano all’esterno della villetta, sono state medicate sul posto.Al via gli accertamenti delle forze dell’ordine per individuare le cause dell'esplosione. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco di Ostuni. Al via le indagini della polizia.