Lecce, pitbull aggredisce bimba e le strappa una guancia

MONTERONI DI LECCE (LE) - Momenti di paura a Monteroni di Lecce, dove una bimba di 7 anni è stata azzannata dal cane di famiglia. Il pitbull veniva accudito da lei sin dalla tenera età ed è ancora ignoto il motivo dell'aggressione. Nonni e genitori sono riusciti a strappare la bambina dalla grinfie del cane e l’hanno trasportata in ospedale.La piccola non rischia la vita, ma l'animale le ha strappato la guancia e si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico. Al via le indagini della polizia.