Caracciolo: "Da lunedì 3 ottobre il rifacimento del manto stradale a Barletta"

BARI - “Lunedì 3 ottobre, da via Foggia, partiranno i lavori di rifacimento del manto per 24 strade della città di Barletta. Gli interventi, sono finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto Strada x strada, fortemente voluto dal gruppo regionale del Partito Democratico”. Così il presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.“Su un totale di oltre 100 milioni di finanziamento regionale - afferma Caracciolo - alla città di Barletta sono stati destinati 1.640.000 euro che permetteranno il ripristino dell’asfalto in tutte le arterie più importanti del centro abitato e della zona industriale”.“L’intervento - aggiunge il presidente del gruppo PD- comporterà inevitabili disagi per la cittadinanza cui chiedo pazienza. Al termine di queste opere - conclude Caracciolo - si ripristinerà quello stato di decoro urbano cui la città necessita da ormai troppo tempo”./comunicato