Consiglio Onu per Zaporizhzhia

La Russia ha chiesto per il prossimo 6 settembre il Consiglio dell'Onu per discutere dei presunti bombardamenti ucraini contro la centrale di Zaporizhzhia. Dmitry Polyanskiy, vice ambasciatore russo nel Palazzo di vetro, ha giustificato tale richiesta "alla luce dei continui bombardamenti della centrale da parte dell'Ucraina e dello sconsiderato tentativo del regime di Kiev di far deragliare la visita della missione Aiea"."L'integrità fisica della centrale nucleare ucraina" di Zaporizhzhia, occupata dalle truppe russe, "è stata ripetutamente violata". Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, al termine dell'ispezione all'impianto nucleare di Zaporizhzhzia prevista per oggi. "E' qualcosa che non può continuare ad accadere", ha aggiunto.