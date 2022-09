Di Maio: "Salvini contro price cap? Più soldi a Putin"

ROMA - "Le parole di Putin sono sicuramente preoccupanti perché parla di armi nucleari, ma sono anche un segnale di debolezza perché sta perdendo sul campo. Oltre a essere una minaccia per la sicurezza è anche un problema per l'energia. Quando dico che dobbiamo accertare i flirt di partiti e politici italiani con Putin, è perché non voglio che ci siano partiti che mettano Putin davanti all'Italia". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al programma "Oggi è un altro giorno" in onda su Rai 1. "Se chiedo una commissione d'inchiesta - ha aggiunto - è perché voglio accertare le ombre che vedo. Perché Salvini non vuole il tetto europeo al prezzo del gas? Questo vuol dire più soldi a Putin. Amici di Salvini e Meloni, in Europa, hanno bloccato questa proposta. Mi viene il dubbio che sia perché si vuole favorire Putin".