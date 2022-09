Energia, Berlusconi: Governo Letta ha aumentato dipendenza dal gas russo

ROMA - Sul caro energia "mai più l'Italia dovrà trovarsi in queste condizioni, che sono precisa responsabilità della sinistra. Noi nel 2011 avevano ridotto la dipendenza dal gas russo a meno del 20% del totale. Nel 2014 il governo Letta ha fatto rialzare la dipendenza russa al 45%. E poi e andato ancora più su". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Rtl 102.5."La nostra alleanza dura da 28 anni, siamo molto vicini, ci vogliamo bene e quindi non si correrà nessun rischio di sfasciarsi. Mentre l'Europa corre il rischio di recessione, non ho avuto il tempo di seguire le battute del signor Calenda. Me ne scuso con lui" ha detto Berlusconi, rispondendo a una domanda sulle parole di Carlo Calenda che ha detto che il centrodestra si sfascerà subito dopo il voto.