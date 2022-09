Energia, Bianchi: Governo mai parlato di settimana corta a scuola

ROMA - "Ragazzi, la scuola è il momento in cui si cresce insieme. Nella vita diventerete grandi ma vi ricorderete sempre il vostro compagno, la prof e quella volta che siamo andati in gita e ci eravamo persi. Fate tesoro di ogni momento che è un pezzo non solo della vita di adesso ma anche della vita che avrete, fatelo con gioia. Nel momento difficile che siamo vivendo , teniamoci tutti per mano". E' l'augurio di buon inizio di anno scolastico con il quale il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, si è rivolto agli studenti dai microfoni di Unomattina."Lascio il Pnrr avviato, il piano concordato con Ue che ci permette di completare la riforma, lascio una scuola tornata a essere presente,al centro dei nostri cuori e dell'interesse del Paese" ha detto Bianchi, in risposta alla domanda su quale eredità lascerà al ministro che gli succederà.La settimana corta a scuola? "il governo non ne ha mai parlato perchè siamo convinti che tutti dobbiamo affrontare le problematiche del caro energia, ma la scuola sia l'ultima, abbiamo già dato al Paese" ha aggiunto Bianchi intervistato da Unomattina.