Giordana Angi: esce il nuovo singolo 'Un autunno fa', una ballad intensa e poetica

MILANO - La cantautrice Giordana Angi ritorna con il nuovo singolo “Un Autunno Fa”, disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 21 settembre.

Il brano, già disponbile per il pre-order, anticipa l’uscita del quarto album in studio della cantante in uscita prossimamente.

“Un autunno fa la percepisco come una ballata struggente dalle sonorità essenziali, in cui ho eliminato il superfluo lasciando ciò che per me conta davvero, con l’obbiettivo di descrivere e immortalare l’emozione di un momento” – racconta Giordana a proposito del nuovo brano. Una ballata emozionante e profonda, che arriva dritto al cuore degli ascoltatori.

Dotata di grande talento e sensibilità, Giordana scrive, compone e canta in italiano, francese e inglese. In pochi anni di carriera ha già al suo attivo un disco di Platino per il singolo “Casa” e due dischi d’Oro (per il singolo “Stringimi più forte” e l’album “Casa”).

L’ultimo album della cantante, “MI MUOVO”, è stato anticipato dal primo singolo “TUTTAPPOSTO” con la partecipazione di Loredana Bertè e dal brano “Farfalle Colorate”. Legato al disco è uscito anche un documentario in streaming su YouTube intitolato “Mi Muovo: la storia”, uno sguardo intimo e più autentico possibile sulla creazione e il dietro-le-quinte del progetto. Sono seguiti poi i singoli “Passeggero” e “Le cose che non dico”.

L’artista porta avanti con successo anche una carriera come autrice. Negli anni ha collaborato, infatti, con importanti artisti italiani del calibro di Tiziano Ferro, con il quale ha composto quattro canzoni del suo ultimo album ovvero “Buona (cattiva) sorte”, “Accetto Miracoli”, “Casa Natale” e “Seconda Pelle”. Ha inoltre scritto “Senza Appartenere”, brano sanremese di Nina Zilli, “Accanto a te” di Alberto Urso, il brano “Il nostro tempo” per Alessandra Amoroso e il singolo del vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis, “Tienimi Stanotte”, certificato Oro.