Trinitapoli: convegno sui rischi della telefonica mobile per le nuove generazioni

I pericoli della rete 5G? Se ne parla nella pubblica conferenza dal titolo “Rischi della telefonia mobile per le nuove generazioni” organizzata per domenica sera alle ore 20.00 presso l’Aula Magni il piazzale antistante la Parrocchia Immacolata di Trinitapoli. Ad organizzare l’evento sono diverse associazioni come Giuristi per la vita, Giustizia e vita.

Diversi relatori presenti:la dottoressa Cristina Muoio, pscicoterapetua responsabile Centro d’Ascolto per famiglie onlus, l’Ing. Gianfranco Amato esperto di valutazione dei rischi correlati ad esposizione a campi magnetici e l’Avvocato Gianfranco Amato presidente dell’Associazione Giuristi per la vita.Dopo i saluti del parroco Padre Francesco Milillo, il convegno verrà moderato dall’Avvocato Francesco Di Natale.

Gli argomenti principali saranno l’impatto sulla salute umana dei cellulari e delle stazioni radio base per la telefonia mobile, i rischi della tecnologia 5G, l’educazione per le nuove generazioni all’uso consapevole del cellulare, con ampio spazio alle domande.