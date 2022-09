Rincari energia e costi pubblica illuminazione nei Comuni: domani conferenza stampa Anci Puglia

BARI - Domani Lunedì 5 settembre 2022 ore 11, presso la sede Anci Puglia Bari – Via Marco Partipilo 61 (Zona Santa Fara), si terrà una conferenza stampa sui Rincari di energia e i costi della pubblica illuminazione nei comuni.La crisi energetica in atto e i continui rincari delle bollette stanno travolgendo l’Italia e con essa anche i comuni che saranno costretti a spegnere la pubblica illuminazione e a tagliare servizi. La situazione impone scelte immediate e concrete da parte del governo per affrontare l’emergenza. Le proposte di Anci Puglia.